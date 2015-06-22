大島美幸の出産
森三中の大島美幸が2015年6月22日、都内の病院で第1子の男児を出産した。
2015年7月24日
2015年7月18日
2015年7月15日
2015年7月12日
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鈴木おさむ氏が息子の写真をInstagramで公開 大島美幸に「激似」と話題
フォロワーからは「美幸さんにそっくり！」などの反響があった
Techinsight
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フィフィ 大島美幸の出産VTRに対する批判の問題点を指摘
「ほんの一部でしかないクレーマーの声を大きく取り上げ過ぎ」とフィフィ
週刊女性PRIME
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鈴木おさむ氏の育休や高知東生の介護 見え隠れするビジネスへの打算
今後、「父勉」をテーマにした講演会や、本を出版するかもしれないと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年7月9日
2015年7月6日
2015年7月5日
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大島美幸の号泣出産 ヘルメットカメラで撮影し「イッテQ」で披露
ヘルメットカメラをかぶって出産に向かい、痛みに耐えながら絶叫
スポニチアネックス
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乙武洋匡氏 「イッテQ」での大島美幸の出産シーンめぐる非難を一蹴
非難を伝える記事のリンクとともに、「すごい言いがかりだな」と指摘した
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