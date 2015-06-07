第7回AKB48選抜総選挙
『第7回AKB48選抜総選挙』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年6月27日
2015年6月18日
2015年6月13日
2015年6月12日
2015年6月11日
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渡辺麻友がAKB選抜総選挙を振り返り告白「立候補して後悔した」
「立候補した後に後悔した」と重圧に押しつぶされそうになっていたと告白
デイリースポーツ
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第7回AKB48選抜総選挙 人生に役立つ「名スピーチ」まとめ
指原莉乃の「落ちこぼれのみなさん、私の1位をどうか自信に変えて下さい」
オリコンニュース
2015年6月9日
2015年6月8日
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第7回AKB総選挙の「昨年を上回る視聴率」に疑問 実はかなり下落？
「視聴率が昨年より上昇」ということにネットでは疑問の声が上がっている
ガジェット通信
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名前呼ばれぬAKB総選挙の厳しさ 速報37位も本番で落選したメンバー
速報順位でランクインしながら、6日に名前を呼ばれなかったメンバーは18人
東スポWEB
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HKT48の指原莉乃が明かす中国からの票 握手会は「2割が中国の方」
握手会に訪れる人の「2割が中国の方」だと明かし、「中国票」にも言及
J-CASTニュース
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指原莉乃が歓喜 桑田佳祐がMCで総選挙スピーチをネタにする
指原はTwitterで「うれしいー！！すごい！！」と歓喜
デイリースポーツ
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指原莉乃の1位奪取に高橋みなみが脱帽「あいつ、バケモノだろ」
「本当にバケモノだよ。若い子には超えるくらい頑張ってもらいたい」と高橋
スポーツ報知
2015年6月7日
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SKE松村香織 物議となったAKB選抜総選挙でのスピーチを反省
「YouTube用の映像撮ってもいいですか」との発言に指原莉乃からツッコミが
日刊スポーツ
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小嶋陽菜 横山由依のスピーチにダメ出し「結局何か言った？」
「由依ちゃん、何あれ？全部中継されてたよ。結局何か言った？」とツッコミ
日刊スポーツ
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HKT48神志那結衣が一躍時の人に 号泣&珍スピーチで「裏MVP」との声も
「神志那。あの子が見つかったのが、よかった」と指原莉乃は選挙を振り返る
デイリースポーツ
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AKB48新選抜メンバーが「後夜祭」で選抜総選挙の裏側を告白
5位の松井珠理奈はステージ裏で松井玲奈に抱きつきながら泣いたことを告白
オリコンニュース
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徳光和夫アナ、SKE48の松村香織に苛立ち？ AKB総選挙の一幕
舞台上で松村は、徳光アナにビデオカメラでの撮影を依頼するもかわされた
トピックニュース
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秋元康氏は指原莉乃の1位を予測せず 慌てて新曲の路線変更を指示
「指原が1位になったので、路線変更します」と秋元氏
トピックニュース
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渡辺美優紀が山本彩への本音を明かす「同時卒業しようかな」
卒業などについて一緒に考えていくうちに「仲間になっていった」という
マイナビニュース