台湾のトランスアジア航空機墜落
台湾の澎湖島で、同島の馬公空港への着陸態勢にあった台湾のトランスアジア航空 の旅客機が墜落した。
2016年7月11日
2015年2月8日
2015年2月7日
-
台湾旅客機墜落 エンジントラブルに人為ミスが加わった可能性
地元メディアはエンジントラブルに加えて人為的なミスがあった可能性を指摘
日テレNEWS NNN
-
台湾旅客機事故 ブラックボックスの解析で操縦ミス説も浮上
事故は、エンジントラブルと人為的なミスが重なった結果である可能性が浮上
Record China
-
台湾旅客機事故 墜落直前に左右のエンジンが停止したと判明
警告音が鳴り、乗務員が意図的に左エンジンを停止させたと考えられている
日テレNEWS NNN
2015年2月6日
-
台湾旅客機の墜落事故 操縦かん握ったままの機長ら遺体を発見
遺体の両手はしっかりと操縦かんを握っていたという
Record China
-
浜崎あゆみがトランスアジア航空機の墜落事故をうけ追悼ツイート
浜崎あゆみが「乗客の家族や友人の方々に祈りを捧げます」と追悼ツイート
J-CASTニュース
-
台湾のトランスアジア航空機墜落 タクシーも巻き込まれ緊迫
巻き込まれたタクシーの運転手と本社との緊迫のやりとりが明らかになった
Record China
2014年7月26日
-
台湾機墜落 生存者集中した座席
生存者の多くは、機内中央・左側座席に座っていたことがわかった
Record China
-
魔の海域上空で頻発する墜落事故
周辺海域において過去47年間で11回航空事故が発生していたと報じられている
サーチナ