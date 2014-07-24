台湾のトランスアジア航空機墜落

台湾の澎湖島で、同島の馬公空港への着陸態勢にあった台湾のトランスアジア航空 の旅客機が墜落した。

2016年7月11日

2015年2月8日

2015年2月7日

2015年2月6日

2014年7月26日

2014年7月24日