ざっくりハイタッチ
『ざっくりハイタッチ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年3月20日
2016年1月18日
2016年1月17日
2015年12月10日
2015年10月29日
2015年9月27日
2015年8月9日
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TKO木本武宏 後輩芸人にRIZAP通いをイジられ怒り「ホンマに…」
「体鍛えるよりもっと芸のほうを鍛えた方がいいんじゃないか」と後輩芸人
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小籔千豊が後輩芸人から芸風に関するダメ出し 何も言えず引き下がる
「1ターンで喋る量が長えんだよ！もっと短くしろ！」と後輩
トピックニュース
2015年6月21日
2015年6月14日
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綾部祐二が一般人女性の一言に怒りあらわ カフェでの出来事
親切にしたところ「Twitterで呟いた方がいい感じですか？」と言われた
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千原ジュニアの作り話にBコースのタケトがブチギレ
ホーユー株式会社を題材にした夫婦の美談をBコースのタケトに話したという
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明石家さんまが若手時代の給与事情を明かす 封筒の中の札束に驚き
ある営業先で、吉本と自身のギャラ総額が入った茶封筒を受け取ったという
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