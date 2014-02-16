ジャンプ男子LH、葛西紀明が銀
ソチ五輪ジャンプ男子ラージヒル決勝が、日本時間2月16日未明に行われ、7回目のオリンピック出場となるベテラン・葛西紀明(41)が銀メダルを獲得した。
2014年3月12日
2014年2月21日
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ジャンプ葛西のパワー源はB'z
以前からファンで、カラオケに行くとB'zばかり歌うと知人女性は語る
東スポWEB
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葛西、報酬金で「豪邸建てたい」
葛西は自身の所属先が住宅総合メーカーの土屋ホーム
スポーツ報知
2014年2月20日
2014年2月19日
2014年2月17日
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銀の葛西に「嫁」立候補相次ぐ
ネット上では、女性たちの葛西評がうなぎのぼり
J-CASTニュース
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葛西の快挙で団体戦へ好ムード
葛西だけでなく、伊東大貴が9位に入るなど、日本は団体戦に向けて弾みをつけた
Sportiva
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葛西、母を火事で亡くした過去も
家族の中でも、母との関係は強かったという
読売新聞オンライン
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葛西メダル 闘病中の妹への思い
前回メダルを獲得した94年五輪の頃、妹が難病を患っていることが分かった
スポニチアネックス
2014年2月16日
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葛西に上原浩二らから賞賛の嵐
レッドソックスの上原浩二は「中年の星!!」と喜びのコメント
J-CASTニュース
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葛西銀メダル 芸能人らも祝福
著名人らが、同選手をブログなどで続々と祝福している
スポニチアネックス
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荻原氏、葛西に「結果がすべて」
荻原健司氏が自身のブログで同氏を祝福し、ねぎらった
スポニチアネックス
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葛西が銀 原田氏が解説で大絶賛
同種目で銀メダルを獲得した葛西紀明を絶賛したという
スポニチアネックス
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レジェンド葛西「僕も不思議」
7度目の五輪でメダルを取った葛西のコメントを紹介している
デイリースポーツ
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葛西、7度目五輪で銀メダル獲得
葛西は7大会連続の五輪出場で、個人では初めてメダルを獲得した
スポニチアネックス