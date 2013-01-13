岡村真美子
岡村真美子は、ウェザーマップ所属の気象予報士、ピアニスト。NHK「ニュース7」のお天気キャスターを務めていた。1984年1月26日生まれ、山梨県出身。
2015年4月15日
2015年4月13日
2014年12月31日
2014年12月30日
2014年12月27日
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「軽い女」の共通点 不倫騒動のNHK岡村真美子も当てはまる?
専門家によると、男性との2ショット写真に抵抗がない女性が典型的だという
日刊ゲンダイDIGITAL
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岡村真美子氏の不倫相手・佐藤大介氏も興じた「寝取られフェチ」の実態
妻や彼女が、別の男とプレーするのを見ることで興奮するフェチのこと
東スポWEB
2014年12月26日
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岡村真美子氏のW不倫報道で余波 同僚が生放送で平謝り
同じ会社に所属する片平敦氏が26日、番組で何度も頭を下げて平謝りした
デイリースポーツ
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岡村真美子氏に続き気象予報士・佐藤大介氏もブログを閉鎖
不倫相手の1人と報じられた気象予報士・佐藤大介氏のブログが閉鎖された
スポニチアネックス
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岡村真美子氏にさらに三股疑惑が浮上 公式ブログも閉鎖
報道を合わせると、音楽教師とのデート時期と不倫の時期が重なるという
東スポWEB
2014年12月25日
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岡村真美子氏のW不倫騒動で同僚・寺川奈津美氏に余波か
「NHKニュース7」の気象情報に寺川奈津美氏が土日を含め出演するようだ
トピックニュース
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NHKお天気お姉さん・岡村真美子がW不倫報道で出演辞退
25日、岡村氏が所属する「ウェザーマップ」はNHKへの出演に言及
スポニチアネックス