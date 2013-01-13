岡村真美子

岡村真美子は、ウェザーマップ所属の気象予報士、ピアニスト。NHK「ニュース7」のお天気キャスターを務めていた。1984年1月26日生まれ、山梨県出身。

2015年4月15日

2015年4月13日

2014年12月31日

2014年12月30日

2014年12月27日

2014年12月26日

2014年12月25日

2014年12月24日

2014年3月19日

2014年3月16日

2013年1月13日