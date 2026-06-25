夏休みのおでかけ先を探しているなら、親子で一緒に物語の世界を旅してみませんか。 7月11日(土)から8月30日(日)まで、電気文化会館で開催される「オーロラと森のものがたり展 ～ヒュッゲと童話がおしえてくれたもの～」。 北欧の自然やオーロラ、童話の世界を、映像や光の演出で体感できる展示イベントです。 会場には子どもたちの想像力をくすぐる空間が広がり、大人にとってもどこか懐かしい