夏休みのおでかけ先を探しているなら、親子で一緒に物語の世界を旅してみませんか。

7月11日(土)から8月30日(日)まで、電気文化会館で開催される「オーロラと森のものがたり展 ～ヒュッゲと童話がおしえてくれたもの～」。

北欧の自然やオーロラ、童話の世界を、映像や光の演出で体感できる展示イベントです。

会場には子どもたちの想像力をくすぐる空間が広がり、大人にとってもどこか懐かしい時間が流れます。

オーロラって本当にあるの？

展示の目玉は、大型映像と光の演出で北欧の自然を体感できる「オーロラ・イマーシブシアター」。

夜空を彩る神秘的なオーロラや北欧の四季折々の風景が映し出され、まるで現地を旅しているような気分を味わえます。

「オーロラって本当にあるの？」「どんな国で見られるの？」。そんな子どもたちの素朴な疑問や好奇心が自然と広がるのも、この展示の魅力のひとつ。

親子で同じ景色を眺めながら、新しい発見や会話が生まれそうです。

ランタンの森

森の灯りに包まれる幻想的な空間

会場には、白樺の木々と優しい灯りに彩られた「ランタンの森」も登場します。

温かな光に包まれた空間は、まるで絵本の中へ入り込んだような雰囲気。

子どもたちは物語の主人公になった気分で、大人はゆったりと景色を楽しみながら、それぞれの時間を過ごせます。

さらに、氷の世界をイメージした「クリスタルアイスルーム」など、思わず写真に残したくなるスポットも。

クリスタルアイスルーム

展示では、アンデルセン童話をテーマにしたエリアも楽しめます。

子どもたちにとっては初めて出会う物語も、大人にとっては子どもの頃に親しんだ懐かしい作品かもしれません。

「このお話、知ってるよ」「昔読んだことがあるな」。そんな会話が自然と生まれるのも、この展示ならではの魅力です。

童話の森

世代を超えて読み継がれてきた童話の世界に触れながら、家族で同じ時間を共有できるひととき。

親子はもちろん、祖父母を交えた三世代のおでかけにもお勧めです。

こちらは、気軽に夏の思い出作りができるフォトスポット。

白っぽい服に、北欧スタイルのデザインを投影して記念撮影！カラフルでフォトジェニックな写真を撮影できます！

北欧の暮らしに触れる体験も

会場では、北欧家具やインテリアを取り入れた展示を通して、自然とともに暮らす北欧のライフスタイルも紹介されます。

シンプルでありながら温かみのある空間は、北欧デザインが好きな人にも見どころのひとつ。

展示を楽しみながら、暮らしのヒントを見つけることができるかもしれません。

この夏、家族で北欧の物語を旅してみよう

オーロラの神秘、森のぬくもり、そして童話の世界。

「オーロラと森のものがたり展」は、子どもたちの好奇心を刺激しながら、大人の心にもやさしく寄り添う体感型展示です。

親子で新しい発見を楽しんだり、家族で物語の世界に浸ったり。会場を巡る時間そのものが、夏休みの思い出の一ページになるはず。

この夏は、北欧の自然と物語に包まれる特別な体験を楽しんでみては。



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イベント名：オーロラと森のものがたり展～ヒュッゲと童話がおしえてくれたもの～

開催場所：電気文化会館5Fイベントホール東/西ギャラリー

開催期間：7/11(土) ～8/30(日) ※期間中は無休

開催時間：9:30～17:00(最終入場16:30)※金土・お盆～20:00(7/11は除く)

料金：大人前売1,400円/当日1,600円ほか

公式サイト：https://tv-aichi.co.jp/aurora/