配達先のお客さんが「うちで採れた野菜」と渡してくれたきゅうりとトマト。【漫画】本編を読むうだるような暑さの中、荷物を届け続ける配達員たち。炎天下での仕事は想像以上に過酷で、時には体調不良との戦いになることもある。今回は、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんが描く「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、『猛暑と田舎のいただきもの』を紹介する。熱中症のような症状に襲われた配達員が、思いがけない差し入れに救われ