【熱中症に効く】頭がボーッ、手もしびれ…「食べていきなさい」熱中症寸前の配達員を救った愛情たっぷりの“田舎の差し入れ”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
うだるような暑さの中、荷物を届け続ける配達員たち。炎天下での仕事は想像以上に過酷で、時には体調不良との戦いになることもある。今回は、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんが描く「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、『猛暑と田舎のいただきもの』を紹介する。熱中症のような症状に襲われた配達員が、思いがけない差し入れに救われた体験談だ。
厳しい暑さが続くある日、配達中の男性は体の異変を感じていた。頭がボーッとして集中できず、手にはしびれも出始める。このまま無理をすれば危険かもしれない。そんな状態で配達先を訪れたところ、住人から「ほおっておくと倒れるよ」と声を掛けられたという。そして差し出されたのは、採れたてのトマトとキュウリだった。
■夏野菜がくれたひと息
「食べていきなさい」と勧められ、日陰で休憩しながらトマトとキュウリを口にした配達員。すると、少しずつ体調が落ち着き始め、気になっていた手のしびれも和らいでいった。
本作は、そんな夏野菜のありがたさと、人の優しさに触れた実体験を描いたエピソードである。
■作者も納得の効果
作品について、ゆきたこーすけさんは「ChatGPT先生に聞いてみたところ、真っ先に『キュウリ・トマト・スイカ』と返ってきました。やっぱりきゅうりとトマトはよさそうですね」と語る。
キュウリやトマトは水分を豊富に含むことで知られており、暑い時期には体を内側から冷やす食材として親しまれている。もちろん症状が強い場合は適切な医療対応が必要だが、夏場の体調管理を考えるきっかけになるエピソードだ。
■読者からも熱中症対策のアイディア集結
作品のコメント欄には、「塩をつけると、よりよいです」「味噌汁は効果てきめん」「キュウリを加えた冷や汁もいい」など、塩分補給の大切さを伝える声も寄せられた。
猛暑の日も、暴風の日も、地域の暮らしを支えるため走り回る配達員たち。本作には、そんな仕事の大変さだけでなく、人と人との温かなつながりも描かれている。夏ならではのほっこりするエピソードを、ぜひ漫画でも楽しんでほしい。
■取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。