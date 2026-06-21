来週（2026年6月22日〜6月28日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では気持ちのままに進まないでしょう』｜総合運｜★★★☆☆過去の自分よりも周囲の人達よりも、何倍も努力をしていこうという気持ちです。