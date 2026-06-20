レディースファッションブランド「grove(グローブ)」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のアートを採用したオリジナルアイテムが登場！撥水仕様のトートや晴雨兼用の折り畳み傘、ふわふわのぬいぐるみまで全11型がラインナップする。【画像】grove×PEANUTSのコラボアイテムをすべて見る■雨にも猛暑の日差しにも。「晴雨兼用」折りたたみ傘2本「スヌーピー刺繍シャンブレー折りたたみ傘(ブラック)」(4979円)最初に押さえたい