groveから大人かわいいスヌーピーグッズ新作が登場！撥水トートに晴雨兼用傘、ぬいぐるみまで全11型
レディースファッションブランド「grove(グローブ)」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のアートを採用したオリジナルアイテムが登場！撥水仕様のトートや晴雨兼用の折り畳み傘、ふわふわのぬいぐるみまで全11型がラインナップする。
【画像】grove×PEANUTSのコラボアイテムをすべて見る
■雨にも猛暑の日差しにも。「晴雨兼用」折りたたみ傘2本
最初に押さえたいのは、雨の日も日差しの強い日も1本で対応できる晴雨兼用の折りたたみ傘。「スヌーピー刺繍シャンブレー折りたたみ傘」(4979円)は、傘を差すスヌーピーと音符をさりげなく刺しゅうしたデザイン。シャンブレー素材のナチュラルで落ち着いた風合いは、どんなコーデにもなじむ大人かわいい印象に仕上がっている。遮光率・UV遮蔽率はどちらも99.99パーセント。スナップボタンにはスヌーピーの足跡が刻印され、共布の収納ケースも付く。
もう1本の「スヌーピー 折りたたみ傘【のびる手元】」(4479円)は、三角フラッグを持ったスヌーピーがワンポイント。遮光率・UVカット率はともに100％、UPF50＋に遮熱効果まで備え、これからの猛暑日の日傘としても頼もしい。手元を引くと伸びる仕組みで、差すときはしっかり持てるのにたためばコンパクト。収納袋にゆとりがあるので、きれいに畳めなくてもサッと戻せるのもうれしい。
■雨の日に強いのは傘だけじゃない。撥水バッグ3型
雨対策はバッグにも。「撥水巾着2WAYトート」(5979円)は、撥水素材のフロントにスヌーピーの刺しゅうをあしらい、サイドを絞った巾着シルエットがほどよい抜け感を生む。付属のショルダーベルトで手持ちと肩掛けの2WAYに対応する。
通勤バッグを探している人の本命は「撥水多ポケロープトート」(5479円)。A4ファイルがしっかり収まり、内側3・外側4の充実ポケットで小物が迷子にならない。撥水素材だから急な雨や汚れにも動じず、軽量設計で荷物が多い日も肩がつらくなりにくい。
身軽に持ちたい日には「撥水ポーチロープショルダー」(3979円)を。ストラップを外せばポーチ、付ければショルダーになる2WAYで、撥水素材だから急な雨でも気を使わずに持てる。スマホやミニウォレットがすっきりまとまり、旅行先のサブバッグにもちょうどいい。
■大人の手元にきらめきを。「ラインストーン2WAYトート」
撥水バッグとはひと味違う表情を見せるのが「ラインストーン2WAYトート」(5979円)。カラーによってキャンバスとデニム素材を使い分け、フロントのスヌーピーの横顔をホットフィックス(ラインストーン)で表現した。さりげなくきらめく上品さが大人の手元になじみ、きれいめスタイルにすっと寄り添う。取り外し可能なショルダーベルト付きの2WAY仕様で、ブラック・ブルー・アイボリーの3色展開。内側3・外側1のポケットで、デイリーのおでかけに頼れる1点だ。
■バッグの相棒になる、撥水ポーチ＆カードチャーム
バッグに添えたい小物も見逃せない。スヌーピーの顔アートがアクセントの「撥水サークルポーチ」(2479円)は、イヤホンやリップ、鍵をまとめるのに便利な丸型。カラビナ付きで、バッグに付ければチャーム感覚で楽しめる。「カードポーチチャーム」(2479円)は合皮素材の上品な仕上がりが魅力。背面のポケットにICカードを忍ばせれば、改札もスマートに通れる。スヌーピー1匹のデザインと、スヌーピーとウッドストックがハグするデザインの2種類から選べる。
■机にもバッグにも。連れて歩きたい癒やしのぬいぐるみ
最後に紹介するのは、見ているだけで肩の力が抜ける癒やし枠。「しあわせスヌーピーマスコット」(2420円)はボールチェーン付きで、バッグやポーチに付けていつでも一緒に出かけられる。
くたっとした表情がたまらない「あそんで！ウッドストック」(2420円)と「あそんで！クラシックスヌーピーS」(2750円)は、寝そべりもお座りもできる柔らかフォルム。ふんわりした手触りで、自分専用の癒やしにはもちろん、ちょっとしたギフトに選んでも喜ばれそう。
これらのアイテムは、全国のgrove・オルベネ店舗とワールド オンラインストアでそろう。気になるアイテムは早めにチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■雨にも猛暑の日差しにも。「晴雨兼用」折りたたみ傘2本
もう1本の「スヌーピー 折りたたみ傘【のびる手元】」(4479円)は、三角フラッグを持ったスヌーピーがワンポイント。遮光率・UVカット率はともに100％、UPF50＋に遮熱効果まで備え、これからの猛暑日の日傘としても頼もしい。手元を引くと伸びる仕組みで、差すときはしっかり持てるのにたためばコンパクト。収納袋にゆとりがあるので、きれいに畳めなくてもサッと戻せるのもうれしい。
■雨の日に強いのは傘だけじゃない。撥水バッグ3型
雨対策はバッグにも。「撥水巾着2WAYトート」(5979円)は、撥水素材のフロントにスヌーピーの刺しゅうをあしらい、サイドを絞った巾着シルエットがほどよい抜け感を生む。付属のショルダーベルトで手持ちと肩掛けの2WAYに対応する。
通勤バッグを探している人の本命は「撥水多ポケロープトート」(5479円)。A4ファイルがしっかり収まり、内側3・外側4の充実ポケットで小物が迷子にならない。撥水素材だから急な雨や汚れにも動じず、軽量設計で荷物が多い日も肩がつらくなりにくい。
身軽に持ちたい日には「撥水ポーチロープショルダー」(3979円)を。ストラップを外せばポーチ、付ければショルダーになる2WAYで、撥水素材だから急な雨でも気を使わずに持てる。スマホやミニウォレットがすっきりまとまり、旅行先のサブバッグにもちょうどいい。
■大人の手元にきらめきを。「ラインストーン2WAYトート」
撥水バッグとはひと味違う表情を見せるのが「ラインストーン2WAYトート」(5979円)。カラーによってキャンバスとデニム素材を使い分け、フロントのスヌーピーの横顔をホットフィックス(ラインストーン)で表現した。さりげなくきらめく上品さが大人の手元になじみ、きれいめスタイルにすっと寄り添う。取り外し可能なショルダーベルト付きの2WAY仕様で、ブラック・ブルー・アイボリーの3色展開。内側3・外側1のポケットで、デイリーのおでかけに頼れる1点だ。
■バッグの相棒になる、撥水ポーチ＆カードチャーム
バッグに添えたい小物も見逃せない。スヌーピーの顔アートがアクセントの「撥水サークルポーチ」(2479円)は、イヤホンやリップ、鍵をまとめるのに便利な丸型。カラビナ付きで、バッグに付ければチャーム感覚で楽しめる。「カードポーチチャーム」(2479円)は合皮素材の上品な仕上がりが魅力。背面のポケットにICカードを忍ばせれば、改札もスマートに通れる。スヌーピー1匹のデザインと、スヌーピーとウッドストックがハグするデザインの2種類から選べる。
■机にもバッグにも。連れて歩きたい癒やしのぬいぐるみ
最後に紹介するのは、見ているだけで肩の力が抜ける癒やし枠。「しあわせスヌーピーマスコット」(2420円)はボールチェーン付きで、バッグやポーチに付けていつでも一緒に出かけられる。
くたっとした表情がたまらない「あそんで！ウッドストック」(2420円)と「あそんで！クラシックスヌーピーS」(2750円)は、寝そべりもお座りもできる柔らかフォルム。ふんわりした手触りで、自分専用の癒やしにはもちろん、ちょっとしたギフトに選んでも喜ばれそう。
これらのアイテムは、全国のgrove・オルベネ店舗とワールド オンラインストアでそろう。気になるアイテムは早めにチェックしてみて。
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