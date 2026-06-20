親を審査するのは「扶養審査官」【漫画】本編を読む学生時代に二次創作漫画を描いたことがきっかけで、漫画家として活動中の幌山あき(@porosanba)さん。2023年2月にX(旧Twitter)にて公開された「星屑家族」は2.9万いいねを獲得し、子供を持つことが免許制になった社会を描いたユニークな作品だ。本作を描いたきっかけや裏話しなどについて、幌山あき(@porosanba)さんに伺った。■理想の親とは何か、答えのない問いを描く「星屑家族