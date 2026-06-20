「親になる資格はありますか？」子供が親を審査する社会を描いた衝撃の話題作が問いかける理想の親像とは【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
学生時代に二次創作漫画を描いたことがきっかけで、漫画家として活動中の幌山あき(@porosanba)さん。2023年2月にX(旧Twitter)にて公開された「星屑家族」は2.9万いいねを獲得し、子供を持つことが免許制になった社会を描いたユニークな作品だ。本作を描いたきっかけや裏話しなどについて、幌山あき(@porosanba)さんに伺った。
幌山あきさんが描いた漫画「星屑家族」は、子供を持つことが免許制になった架空の社会を舞台に、親になるための資格審査を巡る人間模様を描いた作品でSNS上で大反響を呼び、多くの読者の心を強く揺さぶった。
この斬新なストーリーの出発点は日常のなかにあったという。「ニュース番組を流し見していて、『コロナ禍でペットレンタルが人気』という特集をみたことがきっかけです」と 作者の幌山さんは明かす。実際に飼育できるかを判断するためにまずはレンタルしてみるというサービスに納得しつつも、「その判断材料とされた動物たちの行末は？」という疑問を抱いたことが、本作のアイデアへと繋がった。
作中の審査で問われる適正基準は、時間的、金銭的、環境的、身体的、そして精神的な「余裕」があるか。「どれか1つでも切迫してしまうと生活のバランスを崩し、そのしわ寄せが弱者である子供に向かってしまう」というリアルな危機感が、設定の根底に流れている。主人公である扶養審査官・ヒカリの心の移り変わりこそが、作者の幌山さんが伝えたい部分であり本作の見どころの1つだ。
作者の幌山さんに理想の親像について聞いてみると、「これは私にも分からないので、日々思考しながら漫画を描いています。恐らく、永遠に分からないだろうと思っています」と語ってくれた。答えの出ない問いに向き合い続ける姿勢が、作品に深い説得力と温かさをもたらしている。「星屑家族」は上・下巻が発売されており、それぞれで異なる読み味が楽しめる仕掛けとなっている。
取材協力：幌山あき(@porosanba)
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