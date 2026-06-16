大団円を迎えた嵐が「老若男女に愛された」最大の理由。“元祖国民的アイドル”とは違う強みで時代を掴んだ5人の凄まじさ
5月31日をもって活動終了した嵐。初期は相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔という5人のフレッシュで可愛らしいビジュアルが前面に押し出され、明らかに女性ファンをターゲットに設計されたグループ像だった。
そこから、いかにしてアイドルファンという限定された層だけではなく、老若男女の支持をも掴み、国民的アイドルとなったのか。
◆『A・RA・SHI』『Love so sweet』ライト層に響く楽曲
1999年のデビュー曲『A・RA・SHI』から嵐のシングルは一貫して聞き馴染みが良く、キャッチーでクオリティが高かった。メンバー出演のドラマ、映画、CMのタイアップソングに多く起用されたが、すぐに爆発的人気になったわけではないため、発売時のCDセールスは10万枚台のシングルもある。だが、後に彼らがテレビ歌唱をするたびに、その認知度が高まっていった。
二宮主演ドラマ『Stand Up!!』（TBS系）で主題歌が初めて流れた際、歌い出しは伸びやかなソロボーカルで始まった。「どこのバンドのボーカリストだろう？」と思ったら大野の歌声。ジュニアの頃から彼らを見てきた筆者にとっても驚きだった。その『言葉より大切なもの』では、日本全国を“ご唱和”させた「サクラップ」を世に送り出した櫻井が、シングル表題曲で初めて「ラップ詞」を手がけた。
2007年の松本出演ドラマ『花より男子2』（TBS系）の主題歌『Love so sweet』で大ブレイク後、スマッシュヒットを連発。その後、ベスト盤を発売した当時、女性のみならず男性陣も同作を購入・レンタルしたり、カラオケで歌唱するなど嵐楽曲に親しんだ。
男性アイドルをコア層だけでなくライト層の男性もが多く支持し、同性でも「嵐ファン」と公言することが恥ずかしくない存在となったのだ。
◆大野のボーカルを核とした歌のパワー
そうして嵐の知名度が国民に波及していく。老若男女に浸透していった最大の理由は、その「楽曲のパワー」にあると言えるだろう。
核となる大野のボーカルを中心に、5人が折り重なる心地よいユニゾン歌唱は、聴く者の心を捉え続けた。
◆男性も支持する「チーム嵐」の底力
活動終了を前にしたラストツアーでは、夫婦やカップルのほか、男性の友人同士で来ているファンもいた。誰もが口ずさめる楽曲ばかりなので当然、親子の姿も多い。同ツアーは、活動休止に入った2020年以降もファンクラブ代を払い続けていた人だけが申込みできるという条件だったが、約49万人を動員した。年齢、性別問わず愛された嵐の凄まじさが証明されている。
また、翌日にライブの模様がテレビで流れると、SNSでは「驚くほど知っている曲ばかり」との声が、ファン以外からもあがっていた。
元祖国民的アイドル・SMAPもヒット曲は多いが、実は万人向けというより音楽通向けの楽曲も意外と多く、チャレンジングで実験的な側面も持っている。またメンバー自身が歌の下手さで互いに笑いを取ることもあった。
一方、嵐はSMAPに比べると、大衆の胸に響く“王道”に寄り添い続ける。長年の活動で、作編曲に『A・RA・SHI』の馬飼野康二氏、『Love so sweet』のyouth case氏、『ハダシの未来』のCHOKKAKU氏など、職人技で「ザ・嵐」な楽曲を生み出す制作陣を継続して迎えている。アルバム曲、カップリング曲も含め、安定してクオリティが高く「チーム嵐」の底力を見せつけてきた。
◆集大成の1曲となったラストシングル
2020年の活動休止直前にリリースされた『カイト』は米津玄師、『Whenever You Call』はブルーノ・マーズと、超豪華作家陣が担当した。もちろんこの2作も名曲なのは間違いない。ただ、最後のデジタルシングルが発表される際、再び大物ミュージシャンが楽曲提供するのではないかと報道されると、嵐ファンからは否定的な声があがった。
そこから、いかにしてアイドルファンという限定された層だけではなく、老若男女の支持をも掴み、国民的アイドルとなったのか。
◆『A・RA・SHI』『Love so sweet』ライト層に響く楽曲
二宮主演ドラマ『Stand Up!!』（TBS系）で主題歌が初めて流れた際、歌い出しは伸びやかなソロボーカルで始まった。「どこのバンドのボーカリストだろう？」と思ったら大野の歌声。ジュニアの頃から彼らを見てきた筆者にとっても驚きだった。その『言葉より大切なもの』では、日本全国を“ご唱和”させた「サクラップ」を世に送り出した櫻井が、シングル表題曲で初めて「ラップ詞」を手がけた。
2007年の松本出演ドラマ『花より男子2』（TBS系）の主題歌『Love so sweet』で大ブレイク後、スマッシュヒットを連発。その後、ベスト盤を発売した当時、女性のみならず男性陣も同作を購入・レンタルしたり、カラオケで歌唱するなど嵐楽曲に親しんだ。
男性アイドルをコア層だけでなくライト層の男性もが多く支持し、同性でも「嵐ファン」と公言することが恥ずかしくない存在となったのだ。
◆大野のボーカルを核とした歌のパワー
そうして嵐の知名度が国民に波及していく。老若男女に浸透していった最大の理由は、その「楽曲のパワー」にあると言えるだろう。
核となる大野のボーカルを中心に、5人が折り重なる心地よいユニゾン歌唱は、聴く者の心を捉え続けた。
◆男性も支持する「チーム嵐」の底力
活動終了を前にしたラストツアーでは、夫婦やカップルのほか、男性の友人同士で来ているファンもいた。誰もが口ずさめる楽曲ばかりなので当然、親子の姿も多い。同ツアーは、活動休止に入った2020年以降もファンクラブ代を払い続けていた人だけが申込みできるという条件だったが、約49万人を動員した。年齢、性別問わず愛された嵐の凄まじさが証明されている。
また、翌日にライブの模様がテレビで流れると、SNSでは「驚くほど知っている曲ばかり」との声が、ファン以外からもあがっていた。
元祖国民的アイドル・SMAPもヒット曲は多いが、実は万人向けというより音楽通向けの楽曲も意外と多く、チャレンジングで実験的な側面も持っている。またメンバー自身が歌の下手さで互いに笑いを取ることもあった。
一方、嵐はSMAPに比べると、大衆の胸に響く“王道”に寄り添い続ける。長年の活動で、作編曲に『A・RA・SHI』の馬飼野康二氏、『Love so sweet』のyouth case氏、『ハダシの未来』のCHOKKAKU氏など、職人技で「ザ・嵐」な楽曲を生み出す制作陣を継続して迎えている。アルバム曲、カップリング曲も含め、安定してクオリティが高く「チーム嵐」の底力を見せつけてきた。
◆集大成の1曲となったラストシングル
2020年の活動休止直前にリリースされた『カイト』は米津玄師、『Whenever You Call』はブルーノ・マーズと、超豪華作家陣が担当した。もちろんこの2作も名曲なのは間違いない。ただ、最後のデジタルシングルが発表される際、再び大物ミュージシャンが楽曲提供するのではないかと報道されると、嵐ファンからは否定的な声があがった。