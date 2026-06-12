きょう12日（金）は、上空にこの時季としては強い寒気が流入する影響で、北日本や東日本では雲の広がる所が多く、所々で雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。西日本は午前中は晴れる所が多いものの、午後は近畿から中国にかけて所によりにわか雨や雷雨がありそうです。空模様の変化にお気をつけください。あす13日（土）は、上空に寒気が残る北