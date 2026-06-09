高倉町珈琲の夏限定メニュー登場！冷製パスタと新作パンケーキで涼やかな時間を

暑さが本格化する季節にぴったりな限定メニューが、高倉町珈琲に登場します。2026年6月11日（木）から9月9日（水）までの期間限定で、毎年人気の冷製パスタやスパイシーカレー、さらに夏限定のリコッタパンケーキを販売。爽やかな味わいとほどよい刺激が楽しめるラインアップは、暑い日のお出かけやカフェタイムを特別なひとときにしてくれそうです♡

夏限定リコッタパンケーキに注目

高倉町珈琲自慢のリコッタパンケーキには、今年も夏だけの特別な味わいが登場します。

ブルーベリーとレアチーズクリームのリコッタパンケーキ



価格：1,780円（税込）

毎年人気を集める定番の夏限定メニュー。みずみずしいブルーベリーと爽やかなレアチーズクリームの組み合わせが魅力です。甘酸っぱさとコクのバランスが絶妙で、暑い季節でもさっぱりと楽しめます。

塩キャラメルクリームのリコッタパンケーキ



価格：1,580円（税込）

今年初登場となる新商品。コク深いキャラメルの甘さにほどよい塩味をプラスし、後を引く味わいに仕上げています。甘さの中に感じる塩味がアクセントとなり、夏でも食べやすい一皿です。

※ジャストサイズのパンケーキも用意されています。通常サイズの約2/3サイズなので、食後のデザートや軽く楽しみたいときにもおすすめです。

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冷製パスタ＆スパイシーメニューを満喫

冷製 生ハムのレモンクリームパスタ



価格：1,480円（税込）

レモンの爽快な酸味が香るクリームソースに、生ハムの旨みを合わせた上品な冷製パスタ。さっぱりしながらも満足感のある味わいです。

冷製 豚しゃぶと海藻の梅ソースパスタ



価格：1,480円（税込）

豚しゃぶと6種類の海藻を使用し、梅の酸味を効かせた涼感あふれる一品。暑さで食欲が落ちやすい季節にもぴったりです。

冷製 花椒香る担々風スープパスタ



価格：1,380円（税込）

花椒のしびれる辛さと肉みその旨みが楽しめる担々風スープパスタ。冷製仕立てならではの新鮮な味わいが魅力です。

HOT 厚切りポークと夏野菜のスパイシーカレー



価格：1,580円（税込）

厚切りの豚バラ肉と彩り豊かな夏野菜を豪快に盛り付けたカレー。スパイスの香りが食欲を刺激し、暑い日でもしっかり食べたい方におすすめです。

夏だけの美味しさを楽しめる期間限定企画

今回の限定メニューは、「涼やかに、少しだけ刺激的に」をテーマに開発されました。

爽やかな酸味や冷たさを楽しめるメニューから、スパイスを効かせた食欲そそる一皿まで、気分やシーンに合わせて選べるのが魅力です。

販売期間は2026年6月11日（木）から2026年9月9日（水）まで。販売時間は11:00からとなります。

※一部店舗では取り扱い内容が異なる場合があります。

※価格は店舗により異なる場合があります。

夏のカフェ時間をもっと贅沢に

高倉町珈琲の夏限定メニューは、暑い季節を美味しく乗り切るための工夫がたっぷり詰まっています。

爽やかな冷製パスタで涼を感じたり、新作の塩キャラメルパンケーキで甘いひとときを楽しんだり、その日の気分に合わせて選べるのも魅力です♡

期間限定だからこそ味わえる特別なメニューを、ぜひこの夏に体験してみてください。