【漫画】黒猫が会いにきた理由とは？【感動】夢でも会いたい…！怪奇現象の正体は愛猫？本編を読む飼っていたペットが突然亡くなってしまった。喪失感から抜け出せず、夜な夜な「会いたい」と願っていたら不吉なことが起きるようになるという読者体験型の漫画、しろやぎ秋吾(@siroyagishugo)さんの「フォロワーさんの本当にあった怖い話」から「猫のヤマト」を紹介する。猫のヤマト(2)猫のヤマト(3)愛猫が突然亡くなってしまい、毎