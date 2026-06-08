スミスは寝違えによる首痛で2試合連続欠場【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手が7日（日本時間8日）、寝違えによる首の張りのため2試合連続で欠場した。前日に急きょ先発メンバーから外れ、この日の復帰も見送られた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は31歳捕手の現状と今後の見通しについて言及した。指揮官は正捕手の状態について「深刻な怪我ではないが、試合に