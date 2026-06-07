「100日後に退職する47歳」1日目【漫画】本編を読む今回は、47歳で転職を決めたTOME(@tome_ura)さんの漫画「100日後に退職した47歳」を紹介する。システムエンジニアであるTOMEさんは、連日の残業や徹夜、休日出勤を繰り返しながらソフトウェア開発に追われていた。クライアントの要望に応えつつテストと開発を繰り返していたが、会社からの総合的な評価は低く「今期のボーナスはなし」と宣告され、転職を決意した。「100日後に退