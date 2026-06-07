『夜逃げ屋日記』65-1【漫画】本編を読む→壮絶な過去を打ち明ける彼女だが…!?子どものころから漫画が好きで、ユーモアあふれる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。Xにて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は同作の第65話を紹介するとともに、作中で友人の彼女の壮絶な過去が明かされた際の、作者の率直な思いについて紹介する。65-2『夜逃