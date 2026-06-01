民間企業同士では、発注単価を上げられない代わりに労務時間を水増しするような暗黙のやりとりは、実は一種の「あるある」になっているあらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。得意のデータ収集・分析をもとに経済の今を解き明かす