世界で活躍するガールズグループ「TWICE」と「Marriott Bonvoy」がコラボ！6月1日（月）より、TWICEの公式カラーやキャンディボングから着想を得たキャンペーン『Candy Dream』がスタートします。今回は、全国6つのホテルで楽しめるアフタヌーンティーや、W 大阪限定のコンセプトルームについてお届け！ONCE必見の特別な内容が盛りだくさん♡「TWICE × Marriott Bonvoy」可愛すぎるコラボが開催♡世界で活躍するガール