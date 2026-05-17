仮面ライダー生誕55周年記念作として絶賛公開中の『アギトー超能力戦争ー』。5月16日（土）に「大ヒット御礼舞台挨拶」が開催された。オフィシャルレポートをお届け。本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔「仮面ライダーアギト」の劇場版最新作。タイトルから「仮面ライダー」