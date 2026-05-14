最新の工業技術が集まった「MEX金沢」が14日に開幕しました。ことしは人手不足解消に向けAIの活用など、自動化・省力化技術の出展が増えています。14日から県産業展示館で始まった機械工業見本市「MEX金沢」。今回は269の企業や団体がブースを構え、最新の工業機械の特徴をアピールしています。 泉 旺佑 アナウンサー：「こちらの機械は置くだけで作業を自動で行ってくれるので、企業は人件費削減や作業の