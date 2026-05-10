2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。歴史部門の第3位は――。▼第1位日本人に突出して多いのはA型だが韓国は全く異なるのはなぜか…"血液型に刻まれた人類の進化と適応の歴史"▼第2位そりゃ本能寺を襲いたくなるわ…古城探訪家が岐阜に2つある｢あけち城｣を訪ね実感した"光秀→信長の恨み"▼第3位織田でも武田でも上杉でもない…信長より20年早く｢最初の天下人｣になった､