バッグの企画・製造・販売をしているティ・ツウ・オーから、ムーミン、リトルミイ、スナフキンの世界を刺繍で描いたコロンとしたフォルムが大人可愛い「2way巾着バッグ」が新登場。（写真）ムーミンやリトルミイ、スナフキンの世界を刺繍で表現♪【新作バッグ】見た目以上の収納力と安定感があり、取り外し可能なロープショルダーとハンドルコードを使い分ければ、斜め掛け・肩掛け・手持ちと自在にアレンジ可能です。大人が持って