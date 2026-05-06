大人気アニメ「名探偵コナン」とアダストリアの6ブランドが夢のコラボ♡ファッションから雑貨まで幅広く展開され、世代や性別を問わず楽しめるラインアップが登場します。作品の世界観を日常に取り入れられる特別なアイテムは、ファンはもちろんトレンド好きにも注目の内容。限定ノベルティやイベントも見逃せない、この春注目のコラボです♪ 6ブランドで楽しむ豪華ラインアップ 今回のコラボは「GLOBAL WORK」「LOWRY