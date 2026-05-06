今さらですが、ハンドクリームって結構大きいですよね。チューブタイプだと、50g前後のものをよく見かけます。なんて言っておきながら、家で使う分にはもっと大きくてもいいくらい。だけど、問題は持ち歩く時――。特に、今の時期は、風邪予防のために外出先で手洗いをする回数が増えます。手の乾燥が気になる私は、手洗い後のハンドクリームが必須……。とはいえ、大きいチューブを持ち歩くほどの量は使わないから、できるだ