バッグの中でハンドクリームが意外とかさばる問題→“4個入り”の100均アイテムで賢く解決！1
今さらですが、ハンドクリームって結構大きいですよね。チューブタイプだと、50g前後のものをよく見かけます。なんて言っておきながら、家で使う分にはもっと大きくてもいいくらい。だけど、問題は持ち歩く時――。
特に、今の時期は、風邪予防のために外出先で手洗いをする回数が増えます。手の乾燥が気になる私は、手洗い後のハンドクリームが必須……。とはいえ、大きいチューブを持ち歩くほどの量は使わないから、できるだけミニマムに抑えたい！
そんな時、偶然見つけたのがハンドクリームの詰め替え容器「チューブボトル（セリア）」。容量約7mlのチューブだから、いつもの1/7サイズでハンドクリームを持ち歩けてかさばりにくいんです。
◆考えた人、最高！ いつものハンドクリームを1/7サイズで持ち歩ける
「チューブボトル」は、ハンドクリームや化粧水、乳液の詰め替えができる“使い捨て”容器。詰め替え容器には、いろいろな大きさや形があるけれど、ミニサイズのチューブタイプはなかなか珍しいですよね。
ちなみに、お値段110円で4個入りだから、1個あたり27.5円です。
「チューブボトル」110円/税込
入数：4個
容量：約7ml
材質：本体・ポリエチレン、フタ・ポリプロピレン
◆気になるそのサイズは？
「チューブボトル」を初めて見た時の印象は、見慣れているはずのチューブ容器がミニサイズになった途端、おもちゃ感が出てかわいい！――です。
どのくらいミニサイズなのかというと、チューブの長さは約5.7cm（独自に計測）。
目薬と並べると、ほぼ同じ長さです。
容量は約7ml。いつも使っているハンドクリームが50gだから、「チューブボトル」はその1/7サイズです。調べてみると、ハンドクリームの1回の使用量の目安は約0.5gだそう。満タンに詰め替えた場合、だいたい14回は使える計算です。
◆ちゃんと自立するので安定感抜群！
ミニサイズだけれど、安定感があるから自立もします。
フタは、片手でパカッと開けられるフリップ式。開けた時に外れないから、フタをなくす心配がありません。
ハンドクリームを詰め替える時は、フタを回して外したところにある開口部から。これが思っていたよりも小さくて、スムーズに詰め替えられるのか、ちょっと心配……。
では早速、手持ちのハンドクリームを「チューブボトル」に詰め替えてみます。
◆サラサラタイプのハンドクリーム向きかも！
ハンドクリームの詰め替え方法は、とても簡単。まず、「チューブボトル」のフタをクルクル回して、本体から外します。
あとは、「チューブボトル」の開口部とハンドクリームの開口部を合わせるようにして、直に詰め替えるだけ。
……と、方法は簡単だけれど、粘度の高いこっくり系のハンドクリームにはやや苦戦。チューブ内になかなかハンドクリームが落ちていかず、開口部からはみ出してしまいます。
テーブルの上でトントンしたり、「チューブボトル」本体部分を押して空気を抜いたりして、時間は少しかかったけれど、なんとか詰め替えることができました。
粘度の低いサラサラ系のハンドクリームのほうが、スムーズかも。
◆持ち運びも安心＋使い捨てで衛生的
詰め替え済みの「チューブボトル」は、まるでスキンケアやコスメの試供品みたい。小さいポーチにも、すっぽり収まりました。
ボトル部分は、プラスチックの一種・ポリエチレン製。柔らかくはないけれど、押しやすいです。フタもカチッと閉まるし、ミニサイズだけれど作りはしっかりしています。
私は、1日の外出（手洗い後の使用、7〜8回）で、使い切りました。
使い捨ての商品なので、毎日使うのはちょっともったいない――と、思い、小さいバッグで出かける日や、ほかの荷物が多い日などに使っています。
ハンドクリームのかさばりが気になっている人は、店舗をチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
特に、今の時期は、風邪予防のために外出先で手洗いをする回数が増えます。手の乾燥が気になる私は、手洗い後のハンドクリームが必須……。とはいえ、大きいチューブを持ち歩くほどの量は使わないから、できるだけミニマムに抑えたい！
◆考えた人、最高！ いつものハンドクリームを1/7サイズで持ち歩ける
「チューブボトル」は、ハンドクリームや化粧水、乳液の詰め替えができる“使い捨て”容器。詰め替え容器には、いろいろな大きさや形があるけれど、ミニサイズのチューブタイプはなかなか珍しいですよね。
ちなみに、お値段110円で4個入りだから、1個あたり27.5円です。
「チューブボトル」110円/税込
入数：4個
容量：約7ml
材質：本体・ポリエチレン、フタ・ポリプロピレン
◆気になるそのサイズは？
「チューブボトル」を初めて見た時の印象は、見慣れているはずのチューブ容器がミニサイズになった途端、おもちゃ感が出てかわいい！――です。
どのくらいミニサイズなのかというと、チューブの長さは約5.7cm（独自に計測）。
目薬と並べると、ほぼ同じ長さです。
容量は約7ml。いつも使っているハンドクリームが50gだから、「チューブボトル」はその1/7サイズです。調べてみると、ハンドクリームの1回の使用量の目安は約0.5gだそう。満タンに詰め替えた場合、だいたい14回は使える計算です。
◆ちゃんと自立するので安定感抜群！
ミニサイズだけれど、安定感があるから自立もします。
フタは、片手でパカッと開けられるフリップ式。開けた時に外れないから、フタをなくす心配がありません。
ハンドクリームを詰め替える時は、フタを回して外したところにある開口部から。これが思っていたよりも小さくて、スムーズに詰め替えられるのか、ちょっと心配……。
では早速、手持ちのハンドクリームを「チューブボトル」に詰め替えてみます。
◆サラサラタイプのハンドクリーム向きかも！
ハンドクリームの詰め替え方法は、とても簡単。まず、「チューブボトル」のフタをクルクル回して、本体から外します。
あとは、「チューブボトル」の開口部とハンドクリームの開口部を合わせるようにして、直に詰め替えるだけ。
……と、方法は簡単だけれど、粘度の高いこっくり系のハンドクリームにはやや苦戦。チューブ内になかなかハンドクリームが落ちていかず、開口部からはみ出してしまいます。
テーブルの上でトントンしたり、「チューブボトル」本体部分を押して空気を抜いたりして、時間は少しかかったけれど、なんとか詰め替えることができました。
粘度の低いサラサラ系のハンドクリームのほうが、スムーズかも。
◆持ち運びも安心＋使い捨てで衛生的
詰め替え済みの「チューブボトル」は、まるでスキンケアやコスメの試供品みたい。小さいポーチにも、すっぽり収まりました。
ボトル部分は、プラスチックの一種・ポリエチレン製。柔らかくはないけれど、押しやすいです。フタもカチッと閉まるし、ミニサイズだけれど作りはしっかりしています。
私は、1日の外出（手洗い後の使用、7〜8回）で、使い切りました。
使い捨ての商品なので、毎日使うのはちょっともったいない――と、思い、小さいバッグで出かける日や、ほかの荷物が多い日などに使っています。
ハンドクリームのかさばりが気になっている人は、店舗をチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi