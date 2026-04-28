ゴールデンウィークの旅行やお出かけの荷物はできるだけコンパクトにしたい！でも、日中は暖かくても朝晩は冷えることがあり、なにを着るか迷って荷物が増えてしまうことも。そこで今回は、ユニクロアイテムを中心に最小限のアイテムの「2泊3日」の着まわしコーデをご紹介。寒暖差にも対応できるアイテム選びの工夫もポイントです。インスタグラムで大人に似合うシンプルでまねしやすいコーディネートを発信するなつきさん（50代