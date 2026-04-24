KDDIは、au Online ShopでUQモバイルから乗り換えると、対象機種を最大4万4000円引きで購入できるキャンペーンを開始した。期間は5月11日まで。 UQモバイルからの乗り換えによる「au Online Shop お得割」の割引額が、2万2000円→4万4000円に増額された。対象機種は、iPhone 17シリーズやGalaxy S26シリーズ。 iPhone 17（512GB） iPhone 17 Pro（256GB、512GB、1TB） iPhone 17 Pro