来週（2026年4月20日〜4月26日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３『裏がある人との繋がりに注意しましょう』｜総合運｜★★★★★自分の見せ方を色々と工夫していくので、様々な人に気に入られます。そのまま繋がり