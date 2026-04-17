15日のニュースサイト「デイリー新潮」(新潮社)は、れいわ新選組の臨時総会実況中継を報じ、「崩壊寸前」と報じた。れいわ新選組の高井崇志副幹事長が9日に行わった定例会見では、「誰ひとり取り残さない」という同党の理念について、「表面上はみんな言う」「広い言葉」などと発言し、ネット上で波紋を広げた。 発端は8日、れいわ新選組に所属する田村ひろし江戸川区議会議員が自身のX（旧Twitter）で翌日の臨時総