徳島地方気象台は4月6日、ソメイヨシノが満開になったと発表しました。平年より2日遅れの満開発表です。（花見客）「乾杯！」「すごく綺麗よ」徳島地方気象台は6日、構内にあるソメイヨシノの標本木で、満開の目安となる80％以上の開花を観測したため、満開を発表しました。（宮下アナウンサー）「そんな桜の満開をお祝いするかのように、公園内は人々の笑い声に包まれています」徳島地方気象台の桜は、3月28日に開花が発表