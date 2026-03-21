扁平足を3秒で改善するすごい方法 扁平足も外反母趾と同じように、重心をかける位置を変えるだけで改善できます。平らだった足にアーチが復活するので、ぜひやってみてください。 つま先側を踏むクセがないかをチェック 【正常】 かかと＆外側重心になっていればOK。アーチもきれいにあると思います。 【扁平足】 つま先＆内側重心になって