別府大学の卒業式が17日行われ、約680人の学生が夢や目標に向かって新たな一歩を踏み出しました。 【写真を見る】別府大学・短期大学部で卒業式685人が門出大分 別府大学では短期大学部とあわせて685人が卒業の日を迎えました。式では各学科の代表者に卒業証書が手渡されたあと、友永植学長が「それぞれが選んだ道において、たゆまず前進し続けてほしい」とはなむけの言葉を贈りました。 （卒業生）「親に感謝と先生方に感