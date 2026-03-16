現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が16日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。WBC準々決勝ベネズエラ戦に敗れた侍ジャパンに対して“オレ”の考えを語った。「勝負事だから勝つところもあれば負けるところもある。しょうがない。周りは“日本連覇”っていうようなことを期待はしているけども、やっている方は相当なるプレッシャーを感じていたと思う