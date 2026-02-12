中国のある観光地が、生きた馬を使った回転木馬を運営していたところ、動物虐待との批判が拡散し、最終的に営業を中止した。12日、香港の星島日報によると、中国北西部・陝西省西安のある観光地は中国の春節（旧正月）を前に、実際の馬を使った回転木馬を運営していた。この遊具は金属製の構造物に縛られた馬6頭が約1メートル間隔を保ったまま円を描くように回る設計だ。観光客が馬に乗ると、内部に立つスタッフが馬を動かし続ける