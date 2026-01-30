ジェットスター・ジャパンは、国内線で「スーパースターセール」を2月4日正午から12日午後4時59分まで開催する。Club Jetstar会員は2月3日正午から予約ができる。国内線18路線を対象に、往復予約で復路が2,290円からとする。搭乗期間は4月7日から6月25日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。この他にも、片道3,690円からとなるセールを開催する。搭乗期間は2月24日から6月25日まで。いずれ