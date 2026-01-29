2000万円を超える金を着服したとして起訴されている県高校PTA連合会の前会長の男が1月29日、約3700万円を横領した疑いで追送致されました。追送致されたのは、県高校PTA連合会の前会長の男51歳です。警察によりますと、被告の男は、会長在任中の2022年から2024年にかけ、連合会の口座から約3740万円を自身の口座に送金するなどして着服した、業務上横領の疑いが持たれています。すでに起訴された分を合わせ、立件された総額は、こ