【ベローナ（イタリア）＝青木瞭】ミラノ・コルティナ冬季五輪の聖火リレーが１８日、イタリア北部ベローナに到着し、閉会式会場となる古代ローマ時代の円形闘技場前に聖火ランナーが現れると市民らから歓声があがった。ベローナはシェークスピアの戯曲「ロミオとジュリエット」の舞台として知られている。中世の町並みが残る市街地を、２００６年トリノ五輪の代表選手らが聖火を継ぎながら走り抜けた。聖火は観光地のベネチア