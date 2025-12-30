65歳以上の高齢者が家族と同居せず一人で生活している「独居老人」が増え続ける昨今。高齢者の孤立や孤独を防ぐためにも社会的な交流が必要とされています。また、こうした活動は心身の健康にもつながります。実際に、厚生労働省の「平成28年（2016年） 国民健康・栄養調査報告」では、60歳以上の社会活動への参加者は、全体の58.3％と半数を超えていました。そこで、社会参加をはじめとする高齢者の「交流」について、介護福祉