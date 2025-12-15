CANMAKE（キャンメイク）の2025年冬新作コスメ情報が到着！12月下旬より、『パウダーチークス』と『クリームチーク』に新色が登場。『メイクミーハッピー オードトワレ』には、ベリーフローラルの香りが仲間入りします。今回は、編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。CANMAKE（キャンメイク）2025年冬新作コスメCANMAKE（キャンメイク）2025年冬新作コスメ『パウダーチークス』『クリーム