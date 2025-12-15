敷地内同居では、思いもよらない様々なトラブルが起きることもあります。伊藤めぐみさん（仮名・36歳）は、自分たち宛ての郵便物を回収する義父母にイライラ。悪気のない厚意だから……とモヤモヤを押し殺していましたが、ある日、ついに怒りが爆発してしまいました。◆自分たち宛ての郵便物を勝手に自宅へ持っていく義父母めぐみさんは、3年前に結婚。夫はバツイチで元妻と結婚していた頃、実家の敷地内に一軒家を建ててい