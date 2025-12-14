街が１年で一番輝きを増す季節に、コンラッド大阪の華やかなケーキコレクションが聖夜のひとときを演出します。ダイヤモンドカットのムースケーキや真紅にきらめくピスタチオ＆ストロベリーのケーキなど芸術的なスイーツがテーブルを彩ります。トリュフや赤ワインといった特別な素材を凝縮したビジューショコラ、そして36時間発酵させたイタリアの伝統のパネットーネを含む