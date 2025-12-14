【コンラッド大阪】聖夜を彩る”クリスマスケーキコレクション2025”

街が１年で一番輝きを増す季節に、コンラッド大阪の華やかなケーキコレクションが聖夜のひとときを演出します。ダイヤモンドカットのムースケーキや真紅にきらめくピスタチオ＆ストロベリーのケーキなど芸術的なスイーツがテーブルを彩ります。トリュフや赤ワインといった特別な素材を凝縮したビジューショコラ、そして36時間発酵させたイタリアの伝統のパネットーネを含む豪華で美しいラインナップ！ご予約は12月22日（月）まで。

クリスマスの宝石 《オーナメント・フレーズ》



テーブルに真紅の輝きを添える、オーナメントのように華麗な一品。

芳醇なピスタチオと甘酸っぱいストロベリーの風味が、口の中で絶妙なマリアージュを奏でます。なめらかなクリームの層と、サクサクの土台が心地よい食感をプラス。

ホリデーシーズンを彩る、心躍るギフトに最適なムースケーキです。

(直径17cm / 6,700円)

ザ・メープルマニアから「お年賀限定パッケージ」数量限定発売！

輝きを放つ宝石ケーキ 《ブリリアント・ストーン》





ダイヤモンドカットを施したスタイリッシュな佇まいが魅力です。

雪景色のようなホワイトチョコレートのコーティングに、きらめく金箔がアクセントを添え、テーブルの主役を飾ります。

とろけるチョコ＆プラリネムースに、リンゴのコンポートとヘーゼルナッツプラリネが優雅に調和。サクサクのフィアンティーヌが軽快なリズムを刻む、ホリデーシーズンにぴったりの洗練された一品です。

(直径15cm / 6,900円)

クリスマスの夜を彩る《ミニ・オーナメント・フレーズ》

クリスマスのオーナメントを思わせる真紅の輝きが美しいムースケーキです。ストロベリームースとピスタチオムースの絶妙なマリアージュを、ベリージュレとバニラアングレーズがまとめ上げます。サクサクのフィアンティーヌの食感が楽しい、華やかな味わいのデザートです。

少人数のご家族や、自分へのご褒美、そしてプレゼントにおすすめです。

(直径6.5cm, 高さ3cm / 1個 1,900円)

大切な方へのギフトにも！《ミニ・ブリリアント・ストーン》





人気の「ブリリアント・ストーン」を、ご褒美にぴったりのミニサイズで。プラリネムースとリンゴのコンポートを、フィアンティーヌを敷いたプラリネ土台で楽しめる贅沢な一品です。

（6cm角、高さ3cm／1個 2,100円）

まるで宝石、贅沢なショコラ《Bijou Box / ビジューボックス》





きらめくクリスマスをイメージしてデザインされた、宝石のようなチョコレートコレクション。赤ワイン、栗、ピスタチオ、トリュフなど、贅沢な素材を一つひとつのピースに凝縮しています。ベア付きセットは、特別なギフトにぴったりです。

2個入り 1,400円、4個入り 2,600円、6個入り 3,800円



クリスマス限定のホリデーコンラッドベア付きの”Bijou Box”は、ギフトにもおすすめです。

〈ホリデーコンラッドベア付き〉

2個入り 3,000円、4個入り 4,000円、6個入り 5,000円

伝統が息づく温もり《クリスマス・パネットーネ》



イタリアの伝統が息づくクリスマスの味、パネットーネ。厳選した天然酵母を36時間かけて発酵させ、仕込みから焼き上げ迄46時間かけて仕上げています。長時間発酵ならではのしっとりとした口どけと、芳醇な香り、優しい甘さが調和した逸品です。

（直径16㎝ × 高さ12cm 5,500円)

ペストリーシェフ 児島大地氏



長年にわたりホテルや、ペストリーショップで経験を積まれた児島大地シェフ。シェフの磨かれた技術を生かした、素材の魅力が素直に伝わるスイーツが楽しめます。ひと口で広がる豊かな味わいは、甘さや質感の調和が心地よく、思わずまた出かけたくなるおいしさ。季節ごとに変わる表情が魅力で、訪れるたびに新しい発見があります。

神秘的な夕刻に輝くニコライ バーグマンデザインのクリスマスツリー

ブルーモーメント（神秘的な夕刻の空）をバックに、赤とゴールドがキラキラと輝くクリスマスツリー。レッド＆ゴールドのツリーは、自然素材のサンゴミズキをベースにしたニコライ・バーグマン氏のデザインです。

繊細な装飾が光を受けて輝き、都会の夜景と重なり合う美しいひとときを演出していました。ケーキのお受け取りの際は、ぜひご覧ください。

輝きと彩りのクリスマス・コレクション



今年のホリデーシーズンを彩るアートのように美しいクリスマスコレクション。大切な方と過ごすひと時に、宝石のような輝きと華やかな彩りを添えます。ご予約はお早めにどうぞ。

■クリスマスケーキコレクション2025

予約受付：2025年10月28日（火）～最終受付12月22日（月）

※お受け取りの3日前までに要予約

受取期間：2025年12月1日（月） ～12月25日（木）

受取時間：11:00～19:00

受け渡し場所：

2025年12月1日（月）～19日（金） 40スカイバー＆ラウンジ

2025年12月20日（土）～25日（木） 40階特設カウンター

■コンラッド大阪

住所：大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー ウエスト

TEL：06-6222-0111

取材協力：コンラッド大阪