なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、年越し時期の定番商品「鴨（カモ）そば」を12月17日から発売します。【画像】「カモ肉がいっぱい！」これが「鴨うどん」です！おいしそう！「鴨うどん」も登場同商品は、ユズの風味や、カモのコクとうまみが溶け込んだつゆが特徴の商品。カモのむね肉、もも肉、肉団子の3種類をトッピング。さらに、青ネギと油揚げも入っており、具だくさんで食べ応えのある一品