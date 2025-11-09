株式会社「office SERENO」代表でフリーアナウンサーの森本晴香（36）が8日、インスタグラムを更新。第1子出産後の退院を報告した。先月31日に、産休0日での第1子男児の出産を報告していた森本は「退院しました」と報告。「妊娠中は一度も回る事なく頑なに逆子で成長曲線は常に上の線上をキープのBigBaby頑固なその姿勢になんでだろう？って不思議だった」と打ち明けた。続けて「産休0日。仕事を全部やり切って故郷に戻ったのも